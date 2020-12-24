إصابة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بفيروس "كورونا" المستجد

ذكرت تقارير مصرية، اليوم الخميس، أن الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت التقارير إلى أن من أعلن عن إصابة الإبراشي هي، فاطمة قنديل، التي تعمل كرئيس تحرير في برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية.

وكتبت قنديل في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن مسحة وائل الإبراشي الخاصة بكورونا جاءت نتيجتها "إيجابية"، وتمنت له الشفاء العاجل.

وكان من المقرر أن يقدم وائل الإبراشي حلقة اليوم الخميس من برنامج "التاسعة"، لكنه اعتذر عن تقديمها بسبب إصابته، بحسب التقارير المصرية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الإعلامية دينا عبدا لكريم، مقدمة برنامج "التاسعة"، أمس الأربعاء، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

اللهم ارفع عنه. الوباء والبلاء.

واكتب له النجاه والشفاء من هذا البلاء والوباء

الاستاذ. وائل الابراشي. pic.twitter.com/iphRKUB37n — طيبه (@Mody23804551) December 24, 2020

وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنها أجرت التحاليل الطبية التي أثبتت إيجابيها للفيروس، ولكن لم تظهر لديها أي أعراض حتى لحظة كتابة منشورها، وهي في حالة جيدة.

يشار إلى أن الإعلامي المصري، رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" المصرية كان مصابا هو الآخر بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن أعلن مؤخرا عن شفائه وعاد لممارسة عمله الإعلامي.