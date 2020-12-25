كوالا صغير يختبئ في شجرة عيد الميلاد بمنزل أسترالي... صور وفيديو

ولم يتوقع أفراد العائلة العثور على الكوالا على الشجرة بعد عودتهم إلى المنزل، فقد كانوا قد أغلقوا جميع الأبواب تاركين كلبهم في الخارج.

واعتقدت الأم أن أطفالها قاموا بمقلب ووضعوا لعبة تشبه الحقيقية على الشجرة، وقالت، لا بد أنه زحف إلى الداخل عندما كانت الأبواب مفتوحة، ومن الممكن أنه أمضى في منزلنا مدة ثلاث ساعات على الأقل.

واتصلت العائلة على الفور بخدمة إنقاذ الكوالا، وقال أحد مؤسسي الخدمة إن المجموعة لم تصدق القصة في البداية. وأوضح: "تم الاتصال بخطوطنا الساخنة التي تعمل على مدار الساعة، وبالطبع اعتقد المشغل في البداية أنه مقلب".

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ — Matilda Boseley (@MatildaBoseley) December 3, 2020

وأخذ الأمر بعض الوقت لإقناع الخدمة بوجود كوالا على شجرة عيد الميلاد في منزل وقدم رجال الإنقاذ فيما بعد لإعادة الحيوان إلى الطبيعة بأمان. وأكدت الخدمة أم الكوالا تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات وتتمتع بصحة جيدة.