الإبراشي معلقا على إصابته بكورونا: لا أعرف من أين أصبت.. فيديو

علق الإعلامي المصري وائل الإبراشي على إصابته بكورونا قائلا: كنت شديد الحرص، ولا أعرف من أين أصبت.

وبحسب تصريحات للإبراشي، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، أكد أنه كان حريصا لدرجة كبيرة، حرصا كان يزعج ضيوفه في بعض الأوقات.

وفسر الإبراشي قائلا: بعض ضيوفي كانوا ينزعجون بسبب إصراري على مصافحتهم بطريقة الوقاية من فيروس كورونا.

وعن طبيعة إصابته قال: حقيقة لا أعرف من أين أصبت رغم كل هذا الحرص، لكني شعرت بأعراض خفيفة للمرض، وتعاملت معها بجدية شديدة، وأجريت التحاليل اللازمة، ليؤكد لي الأطباء أنني في المراحل الأولى من الإصابة بالفيروس.

وأكد أنه يقضي فترة العزل بمنزله، معتبرا ابتعاده عن العمل لمدة أسبوعين بمثابة السجن المؤقت الذي لا يطيقه، مضيفا أنه يعتبر الإصابة بفيروس كورونا المستجد منحة وليست محنة.

يذكر أن فاطمة قنديل، التي تعمل كرئيس تحرير في برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، هي من أعلنت أمس الخميس أن الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت قنديل، في منشور لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن مسحة وائل الإبراشي الخاصة بكورونا جاءت نتيجتها "إيجابية"، وتمنت له الشفاء العاجل.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة نفس البرنامج "التاسعة"، الأربعاء الماضي، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.