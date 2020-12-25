"نتفليكس" تحذف عناوين جوني ديب من قائمتها

على الرغم من عدم وجود بيان رسمي من "نيتفلكس"، يبدو أن عملاق البث المباشر قد أزال جميع عناوين Johnny Depp من المكتبة الأمريكية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إزالة اسم الممثل شيا لابوف، من موقع Netflix للحصول على جائزة ومواد دعائية بعد مزاعم حديثة عن الإساءة الجسدية والعاطفية والعقلية. حتى كتابة هذه السطور، كانت العديد من العناوين مع اسم لابوف لا تزال على Netflix. وبالمثل، لا يزال من الممكن الوصول إلى عناوين جوني ديب على Netflix خارج الولايات المتحدة، وفقا لـ" thegeekbuzz".

وخسر نجم هوليوود جوني ديب، يوم الاثنين 2 نوفمبر الماضي، معركته ضد صحيفة بريطانية اتهمها بالتشهير به عندما وصفته بأنه يضرب زوجته بعد أن خلص قاض بالمحكمة العليا إلى أن مزاعم الصحيفة "صحيحة إلى حد كبير".

ورفع ديب (57 عاما)، الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل "قراصنة الكاريبي"و"إدوارد سيزورهاندز"، دعوى قضائية ضد مجموعة نيوز غروب نيوسبيبرز، التي تنشر صحيفة ذا صن، والصحفي دان واتون الذي يعمل بها بسبب مقال نُشر عام 2018 جاء فيه أن ديب تعامل بعنف مع زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد (34 عاما).

وعلى مدار ثلاثة أسابيع في محكمة أولد بيلي بلندن في يوليو تموز، استمع القاضي آندرو نيكول إلى شهادات ديب وهيرد حول زواجهما العاصف وعلاقات مزعومة وأسلوب حياته البوهيمي ومعركته مع الكحول والمخدرات وخلافاتهما الغاضبة. وتبادل ديب وهيرد الاتهامات باللجوء للعنف.

وفقا لموقع "satista.com"، كان لدى نيتفلكس حوالي (195.15) مليون مشترك محتوى مدفوع في جميع أنحاء العالم اعتبارا من الربع الثالث من عام 2020.

ويقع معظم مشتركي Netflix في الولايات المتحدة، حيث تمثل الولايات المتحدة أكثر من 73 مليونًا من إجمالي قاعدة مشتركي Netflix العالمية. من غير المحتمل أن يتعرضوا للترهيب من تهديدات المقاطعة من معجبي جوني ديب. لا يزال لدى "+Disney" ديزني بلس، العديد من البرامج المتاحة للبث، لكن معجبي ديب يقاطعونها بالفعل.