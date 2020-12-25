فنانة مصرية: الزوج الذي يدخل المطبخ ويغسل الصحون ليس رجلا... فيديو

قالت الفنانة المصرية عفاف شعيب إنها اكتشفت أن هناك بعض الأزواج، خاصة المتزوجون حديثا، يهتمون بالأعمال المنزلية بصورة كبيرة وقد يدخل بعضهم إلى المطبخ ويتولى غسل الصحون بنفسه.

وتساءلت عفاف شعيب في مقابلة مع تليفزيون "اليوم السابع" "أين أهالي البنات، ولماذا لا يعلموهم الاهتمام بالبيت والزوج".

وأضافت "في مثل يقول في رجال وفي رج رج، الرجل الذي يغسل الصحون يبقى رج رج أنصاف رجال يعني".

وتابعت قائلة "على البنت أن تحافظ على بيتها وزوجها، وكفاية زواج وطلاق ، مضيفة إذا كان الزوج طيب، ساعديه وتعاوني معه".

وأوضحت "أنا مش ضد أنه يغسل الصحون ولكن في نفس الوقت، لا تجعليه يفقد قيمته كرجل".

وواصلت قائلة "الست ست والرجل رجل، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، هو بينفق، ولو هي بتشتغل يفهموا بعض ويتعاونوا، مشيرة إلى أنه توجد حالات طلاق من ثاني شهر، وأن نسبة الطلاق في مصر بتزيد لأن مفيش توجيه صح".

ولكن في الوقت نفسه، ذكرت الفنانة المصرية أن هناك شبان على جانب آخر، لا يتحملون المسؤولية ويتركون كل شيء على الفتاة لتتحمله، وهذا أيضا أمر خاطئ.