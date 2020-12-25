مواطنون روس يتبادلون القبلات في قطارات المترو... فيديو

نظم سكان يكاترينبورغ الشباب فلاش موب في المترو، حث قام 30 زوجا بخلع أقنعتهم في نفس الوقت ثم التقبيل.

وقال المنظمون إنهم بهذه الطريقة يريدون لفت الانتباه إلى عدم جدوى قيود الحفلات، فضلاً عن حظر النوادي الليلية والمقاهي والحانات من العمل بعد الساعة 23.00 بتوقيت موسكو.

وأوضح أحد المنظمين لموقع "إي 1 رو" المحلي، لا أحد يفهم سبب منع تنظيم حفلات بعد الساعة 23.00 فالساحات على وشك الإفلاس. وتابع، "يزيد عدد الأشخاص في قطار مترو أنفاق في ساعة الذروة بمقدار عشرة أضعاف عن عدد الأشخاص في أي حفل موسيقي. وهكذا وفقا لمنطق السلطات، نحن نتعرض لخطر أقل إذا ما اجتمعنا في حانة ليلة الجمعة، ومن الواضح أن هذا يثبت مرة أخرى عدم جدوى الحظر المفروض على الحفلات الموسيقية...".

منذ 13 نوفمبر الجاري، تم فرض قيود في موسكو ومدن أخرى بسبب الوضع الوبائي الصعب. لذلك، بعد الساعة 23:00، لا تعمل المقاهي والحانات والمطاعم والنوادي الليلية، ويدرس طلاب الجامعات والكليات عن بُعد، يتم تعليق المعارض والمحاضرات العامة والفعاليات الترفيهية الأخرى مع المتفرجين، باستثناء الألعاب الرياضية، مؤقتًا.

وسجلت روسيا 29018 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الحالات إلى 2992706 بالإضافة إلى شفاء 27397 شخصا ووفاة 563 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.