قبلة على وجنة سيرين عبد النور وضجيج يرغمها على إعادة مقطع لـ3 مرات... فيديو

احتفلت النجمة العربية سيرين عبد النور بأعياد الميلاد المجيد في أجواء عائلية خاصة، كما شاركت بعض التفاصيل الطريفة على حسابها في تطبيق "إنستغرام".

وشاركت الفنانة العربية عدة مقاطع على صفحتها الشخصية لمقاطع فيديو تظهر فيها عدة محاولات لتصوير مقطع فيديو توجه من خلاله معايدة لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

والطريف في المشاهد قيام كل من شقيق الفنانة وأختها بمقاطعة لحظات التصوير ما أجبر عبد النور على تكرار المحاولات لأكثر من مرة.

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وقالت الفنانة في تعليقها على مقاطع الفيديو المنشورة، باللغة المحكية: "3 مرات عدت الفيديو ونزلتهن وراء بعض إنو أعرف قول جملتي؟ أكيد لا. شوفو شو عملو فيي أختي وخيي.. ميلاد مجيد".

ويظهر في أحد مقاطع الفيديو أخت الفنانة وقد دخلت إلى كادر التصوير بشكل مفاجئ، لتوجه قبله على وجنة سيرين، ما أرغمها على إعادة تكرار المشهد.

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وفي مقطع آخرا يظهر كل من شقيق الفنانة وأختها بشكل مفاجئ أثناء تصويرها المشهد، ويثيران ضجيجا عاليا، ما يشعرها بالصدمة للحظات.

وبحسب مجلة "لها" المتخصصة بشؤون المرأة، اختارت الفنانة فستاناً أحمر قصير وبتصميم ناعم، مع مكياج ساحر يليق بالمناسبة السعيدة.