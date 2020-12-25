محمد رمضان يحدث ضجة واسعة بمقطع مصور جديد من الإمارات

أحدث الفنان المصري، محمد رمضان، تفاعلا واسعا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع مصورة جديدة شاركها من الإمارات العربية المتحدة.

ونشر رمضان، أمس الخميس، مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي يجمعه بالشيف التركي، نصرت غوشكيه، في أحد المطاعم في إمارة دبي، حيث يقوم الأخير بجعل رمضان يتذوق قطعة من اللحم المشوي، ثم يشغل أغنيته "بام بام".

وحاز مقطع محمد رمضان الجديد من الإمارات العربية المتحدة حتى لحظة كتابة هذه السطور على أكثر من 2 مليون مشاهدة على "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

كما شارك محمد رمضان، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا جديدا مع الشيف التركي، الذي يقوم الأخير فيه هذه المرة بتعليمه كيفية رش الملح على اللحم المشوي، وأثبت رمضان إجادته للطريقة لينال ثناء من الشيف المشهور بـ"حبيب الملح".

​وأثار محمد رمضان، مؤخرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام في إمارة دبي الخليجية، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميا بوقف الفنان المصري، محمد رمضان، عن العمل، في ظل اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

وكشف الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق، على خلفية اتهامه بالتطبيع. وقال إن النقابة لم تعلن تفاصيل ذلك كونه تحقيقا وليس مؤتمرا فهو لا يحتاج إلى "ضجة إعلامية".