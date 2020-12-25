آلاف الأمريكيين يستقبلون عيد الميلاد وسط أمطار ثلجية وظلام

استيقظ أكثر من 250 ألف مواطن أمريكي في نيويورك وبنسلفانيا، شمال شرقي البلاد، على ظلام وطقس ممطر صباح عيد الميلاد اليوم الجمعة، حيث انقطعت الكهرباء بسبب الرياح العاتية والأمطار الثلجية الكثيفة.

وقال ريتش أوتو، خبير الأرصاد الجوية في مركز توقعات الطقس بهيئة الطقس الوطنية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن من الممكن أيضا حدوث فيضانات، مع ذوبان الثلوج من عواصف سابقة وهطول أمطار يصل منسوبها إلى 13 سنتيمترا في بعض ضواحي نيويورك.

وفي نيو إنجلاند، ربما تتسبب الرياح التي تصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة في اقتلاع الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء.

وأضاف أوتو أن مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، ستصبح الطرق التي تكسوها الثلوج مصدرا للقلق. وفقا لـ "رويترز".

وتقول رابطة السيارات الأمريكية إن عدد الأمريكيين المتوقع سفرهم خلال العطلات سيكون 34 مليونا بانخفاض نسبته 29 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بتفشي مرض كوفيد-19.