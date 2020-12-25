رسالة صوتية من إيناس الدغيدي بعد إصابتها بكورونا... فيديو

كشفت المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، اليوم الجمعة، عن سبب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، كما تحدثت عن آخر مستجدات حالتها الصحية.

وأوضحت في تسجيل صوتي لبرنامج "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4" أنها أصيبت بأعراض خفيفة لفيروس "كورونا"، وأنها في مرحلة التعافي حاليا، وأن درجة حرارتها بدأت بالانخفاض.

وقالت الدغيدي إنها التقطت الفيروس بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية من الفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هناك انتشارا سريعا للفيروس وذلك بعد إصابة العديد من أصدقائها وأفراد أسرتها به.

⭕️حصري:

بعد إصابتها بفيروس كورونا ، إيناس الدغيدي تطمئن الجمهور من خلال ET بالعربي وتكشف أن حالتها الصحية في تحسن مستمر... pic.twitter.com/KhxFQkYPKR — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 25, 2020

وحرصت المخرجة المصرية في ختام رسالتها على تهنئة جمهورها بأعياد الكريسماس وبقرب حلول العام الجديد 2021، متمنية أن يكون أفضل من سابقه.

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تأتي إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنانة يسرا بكورونا أيضا، خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين قد أعلنوا إصابتهم بهذا الوباء خلال الأيام الماضية.

ويأتي على رأس القائمة الفنان كريم فهمي والإعلامي وائل الإبراشي، وهشام جمال ودينا عبد الكريم، ومحمد الشرنوبي وغيرهم.

وكانت الدغيدي المشهورة بأفكارها الجريئة قد اتجهت أخيرا إلى البرامج، حيث قدمت برنامج "شيخ الحارة والجريئة" خلال شهر رمضان الماضي.