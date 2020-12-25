بعد يسرا وإيناس الدغيدي... هل أصاب فيروس "كورونا" أمير كرارة؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أنباء تفيد بإصابة الفنان المصري، أمير كرارة، بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسم كرارة تلك المزاعم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مؤكدا أنه لم يصب بالفيروس، وأن مسحته جاءت نتيجتها "سلبية".

وكتب في منشور له: "لا صحة للأخبار التي تقول إن أمير كرارة أصابه كورونا، لقد أجرى مسحة وكانت نتيجتها سلبية الحمد لله".

تأتي شائعة إصابة أمير كرارة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إعلان الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل مؤخرا عن إصاباتهم بالوباء العالمي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض أمير كرارة فيها لشائعة الإصابة بكورونا، إذ تردد في شهر مايو/ أيار 2020 لشائعة مماثلة ونفاها.

وينشغل أمير كرارة حاليا بتصوير مسلسله التلفزيوني الجديد "نسل الأغراب"، الذي يشاركه بطولته الفنان أحمد السقا، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما شهر رمضان 2021.

أمير كرارة خاض سباق الدراما الرمضاني 2020 من خلال مسلسل "الاختيار" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.