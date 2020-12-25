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    المطرب المصري عمرو دياب

    يضم 12 أغنية... عمرو دياب يطرح ألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لأ"... فيديو

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    طرح الفنان المصري، عمرو دياب، اليوم الجمعة، أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ"، والذي ينتظره الملايين من معجبيه ومحبيه.

    وأعلن دياب عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر الألبوم في البداية عبر تطبيق "أنغامي" الموسيقي، وخدمة موسيقية تابعة لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

    كما كشف عمرو دياب عن أسماء أغاني ألبومه الجديد الـ12، وهي "يا أنا يا لأ" و"محسود" و"شكرا" و"عايز أعمل زيك" و"طبل" و"بتهزر" و"فاكرني يا حب" و"وأنا معاك" و"يادلعوا" و"من العشم" و"محسود (Remix)" و"الجو جميل".

    وبالتزامن مع طرح الألبوم الجديد، شارك عمرو دياب محبيه، اليوم الجمعة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات "برومو" أغنية "فاكرني يا حب".

    وكان لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية نصيبا كبيرا من البوم "يا أنا يا لأ"، وذلك في 3 أغاني كتب كلماتها هي "محسود" و"يا دلعوا" و"من العشم".

    وقبل "برومو" أغنية "فاكرني يا حب"، فقد طرح عمرو دياب "بروموهات" أغاني أخرى من ألبوم يا "يا أنا يا لأ"، منها "محسود" و"الجو جميل".

    المطرب المصري عمرو دياب
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    وأعلن عمرو دياب في الأيام الماضية عن تحدي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بمشاركته مقطعا من أحدث أغنياته "محسود" التي طرح البرومو الخاص مؤخرا، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

    وفي المقابل، استجاب عدد من نجوم الفن والشعراء لتحدي عمرو دياب، الذين بدورهم شاركوا فيديوهات لهم وهم يؤدون مقطع الأغنية بأصواتهم.

    ومن أبرز الذين شاركوا في التحدي من الفنانين، رامي صبري وكارمن سليمان ورامي جمال والفنان أحمد سعيد عبد الغني ووائل جسار وأحمد فهمي والشاعر تامر حسين.

    وكان آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".

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    مشاهير, منوعات, مصر, عمرو دياب
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