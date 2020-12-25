يسرا تكشف عن معنى اسمها الحقيقي وضحكها بشدة أثناء تصوير مشهد من فيلم الرعب "الإنس والجن"... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الجمعة، عن أسرار جديدة من حياتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها في برنامج "أبلة فاهيتا".

وحاولت "كارو" ابنة الدمية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" في بداية اللقاء استفزاز يسرا بمناداتها بـ"طنط"، لتطلب منها الفنانة عدم قول تلك الكلمة لها.

وأوضحت يسرا أن معنى اسمها الحقيقي "سيفين" هو "الوردة التي لا تذبل أو لا تموت".

وتهربت يسرا من سؤال يتعلق بعمرها الحقيقي، مجيبة: "لسه مولودة أول أمس".

وأكدت أنها صنعت نجاحها الفني من خلال الفنان المصري، عادل إمام، الذي شاركته بطولة أنجح أفلامه السينمائية.

كما أفصحت يسرا للبرنامج أنها لم تتمالك نفسها من الضحك مع عادل إمام أثناء تصويرهما مشهد من فيلم الرعب "الإنس والجن"، الذي عرض في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت متذكرة إنها وعادل إمام ضحكا بشدة بعدما قال لها في المشهد مهددا إياها: "سأسخطك إلى مسخ دميم".

وتابعت أن الفنانة الراحلة، أمينة رزق، كانت تنتظر الدخول إليهما ضمن أحداث المشهد، ولكن عندما وجدتهما يضحكان انزعجت منهما، وطالبتهما بالتزام الأدب.

ويأتي لقاء يسرا مع برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، إلى جانب المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، والمنتج جمال العدل.