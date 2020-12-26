أول تعليق من رانيا يوسف على أنباء هروبها بعد تصريحها الجريء

علقت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لأول مرة، على الأخبار المتداولة عن هروبها بعد تصريحها الجريء عن مفاتنها، والذي أثار ضجة.

وسخرت رانيا يوسف، من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل آخر خوفا من الملاحقة القضائية، مؤكدة أن "فيديو الكريسماس الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" كان من منزلها، وهو ما يعني أنها مازالت في المنزل ولم تغادره".

كما أكدت الفنانة المصرية المثيرة للجدل، أنها "تتواجد في كواليس الأعمال التي تصورها حالياً ومن ضمنها مسلسل سوف يبدأ عرضه منتصف الشهر المقبل".

وتحدثت يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية "الرشيد" العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات يفعلن ذلك، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، يوم الخميس الماضي، أول تعليق بشأن مقطع مصور للفنانة، رانيا يوسف، أثارت ضجة به بسبب حديثها فيه عن مفاتنها.

وأكد سكرتير نقابة الممثلين المصريين، الفنان أشرف طلبة، إنه "سيتم الاطلاع على الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" وتحدثت فيه عن مفاتن جسدها، والوقوف على العبارات التي جاءت على لسانها فيه". وتابع طلبة أنه "سيتم بعدها التواصل مع أعضاء النقابة لمعرفة إذا كان هناك أي إجراء ضدها أم لا".

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، وتحديدا عقب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".