في أول ظهور بعد مرضة... كلمة واحدة من محمد منير تشعل مواقع التواصل

حرص الفنان المصري، محمد منير، على طمأنة جمهوره من خلال مقطع فيديو قصير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فترة غياب بسبب حالته الصحية.

وقال منير، في مقطع عبارة واحدة فقط وهي "وحشتوني.. وحشتوني"، معلقا: "‏استنوا الألبوم الجديد ‎باب الجمال. قريباً جداً".

الكينج محمد منير فقط و حصرياً مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد #باب_الجمال قريباً جداً علي اتصالات ميوزيك.

نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد.https://t.co/snjIfIc78R pic.twitter.com/e70oIdcB87 — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) December 25, 2020

وكانت وسائل إعلام مصرية، أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، مؤخرا، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".

فيما خرج منير، بعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.