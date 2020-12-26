يارا تصبح سفيرة إقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... فيديو

عينت اليونيسيف، أمس الجمعة، الفنانة اللبنانية، يارا، سفيرة إقليمية لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتمركز الدور الرئيسي لمنصب يارا الجديد في إيصال المعلومات الموثوق بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس "كورونا " المستجد وتدابير الصحة والوقاية منه، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي ليونيسيف.

ونالت يارا منصبها كسفيرة إقليمية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عبر الإنترنت.

يارا هي إحدى أكثر الفنانين شعبية في المنطقة، وستقوم بشكل أساسي في دورها بدعم جهود اليونيسف في إيصال المعلومات الموثوق بها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجائحة #كوفيد_19 وتدابير الصحة والوقاية. https://t.co/K3xTdf1SzB pic.twitter.com/8Izeyyd1Nx — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) December 26, 2020

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، أنه يشرفه جدا انضمام يارا إلى عائلة "اليونيسف" في المنطقة، شاكرا إياها على كل الجهود التي بذلتها لدعم عملها، وخاصة حملة "لا تنسوا الكمامة" التي تشجع المزيد من الناس على ارتداء الكمامات للحماية من مرض (كوفيد-19).

وفي أول تعليق منها على منصبها الجديد، عبرت يارا عن سعادتها الغامرة من منح اليونيسيف لها هذا التعيين، وأنها تتطلع إلى العمل مع أصدقائها في اليونيسيف من أجل الأطفال في جميع أنحاء المنطقة.