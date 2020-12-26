أزمة أصالة وطارق العريان تشتعل... صاحبة الفستان الأسود تكشف سرا

ما زالت أزمة الفنانة السورية، أصالة، وطليقها المخرج، طارق العريان، تتفاعل، بعد نشرها صورة تجمعه بفتاة تدعى نيكول سعفان، ترددت أخبار عن وجود علاقة تجمعهما معا، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها "للظلم والخيانة".

وخرجت صاحبة الفستان الأسود في الصورة محل الأزمة، نيكول سعفان، عن صمتها لترد عبر إنستغرام على أحد التعليقات، وتؤكد لأول مرة ارتباطها بعلاقة عاطفية بالمخرج المصري، نافية في نفس الوقت أن تكون السبب في الطلاق، مشيرة إلى أن العريان كان تعيساً في حياته الزوجية، ولهذا اختار الطلاق.

وفي منشور متداول ردت نيكول على أحد المتابعين، قائلة: "أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهما، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهما الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانا متزوجين"، لتقوم لاحقاً بإغلاق خاصية التعليقات نهائياً.

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وهاجمت الزوجة الأولى للمخرج الفلسطيني الأصل، طارق العريان، الفنانة السورية أصالة نصري، بعد نشر الأخيرة صورة جمعت العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان.

ونشرت الزوجة الأولى هالة العتال، منشورا على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت فيه موقفها الذي "قلبت فيه الطاولة" على منشور أصالة، من خلال دفاعها عن زوجها السابق.

وقالت العتال باللهجة المصرية، معلقة على اتهام العريان بالخيانة، مشيرة إلى أنها ترد لأول مرة على الأخبار المتدولة: "الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنت دلوقت".

وتابعت الزوجة، بحسب صحيفة "لها" المتخصصة بالمرأة: "الزواج والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش إن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معاه ليه لحد دلوقت".

وأضافت العتال: "أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية، بعد الانفصال اللي كنت بتمنى استمراره ليكم وربنا يشهد عليه".

واعتبرت العتال أن كل ما حدث هو مجرد "نصيب" وأن الأهم في هذه الأوقات هو الأولاد، وقالت: "كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وأنت عارفة ده كويس جداً، والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة، وهو حر وأنتي عيشتي معاه 13 سنة وأنا عيشت 10 سنين، ومعملتش أي حاجة من ده عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك، لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وأنتي عارفة ده كويس".