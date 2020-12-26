بالصورة.. طيار ألماني يوجه رسالة للعالم بطريقته الخاصة

وجه طيار ألماني رسالة إلى العالم وذلك من خلال رسمة فريدة من نوعها تشبه الحقنة أثناء قيامه بالتحليق في سماء بلاده.

ونشرت الشركة المتخصصة حول اتباع مسارات الطائرات المختلفة "فلاي رادار" مسار طائرة الطيار الألماني الذي استطاع خلال ساعات عدة من رسم حقنة، مشيرا بذلك إلى اقتراب الحل بشأن توصل العلماء للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉



See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

وذكرت صحيفة "Südkurier" الألمانية أن الطيار الألماني يدعى سامي كرامر وقام بهذه الخطوة دعما للناس وتشجيعا لهم بتلقي اللقاح ضد الفيروس.

وأشارت الصحيفة أن مسار التحليق بلغ نحو 200 كلم فوق عدة مدن ألمانية.