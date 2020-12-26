بالصورة.. طيار ألماني يوجه رسالة للعالم بطريقته الخاصة

ونشرت الشركة المتخصصة حول اتباع مسارات الطائرات المختلفة "فلاي رادار" مسار طائرة الطيار الألماني الذي استطاع خلال ساعات عدة من رسم حقنة، مشيرا بذلك إلى اقتراب الحل بشأن توصل العلماء للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉— Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020
See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7
وذكرت صحيفة "Südkurier" الألمانية أن الطيار الألماني يدعى سامي كرامر وقام بهذه الخطوة دعما للناس وتشجيعا لهم بتلقي اللقاح ضد الفيروس.
وأشارت الصحيفة أن مسار التحليق بلغ نحو 200 كلم فوق عدة مدن ألمانية.
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