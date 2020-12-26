يسرا تثير جدلا واسعا في مصر بـ"أجمل 3 فنانات ترغب في الزواج منهن لو كانت رجلا"... فيديو

أثارت الفنانة المصرية، يسرا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها التلفزيونية، أمس الجمعة، وكان من بينها الحديث عن أجمل 3 فنانات رغبت في الزواج منهن، لو كانت رجلا.

وقالت يسرا في برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع على فضائية "أون إي" إنها ترغب في الزواج من الفنانات الراحلات سعاد حسني ومديحة كامل ونادية لطفي لو كانت رجلا.

وتفاعل العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" مع إجابة يسرا، ومنها تعليق أحدهم: "الفنون جنون ولماذا هذه الإجابة".

الفنون جنون ولماذا هذه الاجابة — الاستاذ حمام حمام (@lQ2lzGEowWOkA3b) December 26, 2020

ورفضت يسرا الإجابة عن أسئلة في برنامج "أبلة فاهيتا"، ومنها أكثر ممثل تكره رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وغير مناسب، كذلك رفضت الكشف عن أكثر فيلم نادمة على بطولته.

وتطرقت يسرا في حوارها مع برنامج "أبلة فاهيتا"، أمس الجمعة، إلى معنى اسمها الحقيقي "سيفين"، وزوجها خالد سليم، وواقعة غضب الفنانة الراحلة أمينة رزق منها ومن الفنان عادل إمام أثناء تصوير فيلم الرعب "الإنس والجن".

ويأتي لقاء يسرا مع برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، إلى جانب المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، والمنتج جمال العدل.