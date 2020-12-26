يسرا تكشف لماذا شتمتها أمينة رزق بسبب مشهد مع عادل إمام... فيديو

كشفت الفنانة المصرية يسرا، عن موقف حدث لها مع الفنانة الراحلة أمينة رزق والزعيم عادل إمام أثناء تصوير مشهد في أحد الأفلام التي جمعت بينهما.

وتذكرت يسرا خلال استضافتها في أحد البرامج، كواليس تصوير فيلم "الإنس والجن" مع الفنان عادل إمام.

وقالت "في المشهد الذي يقول لي عادل إمام (هسخطك مسخ دميم)، انتابتني نوبة ضحك وهو أيضا ضحك معي".

وتابعت "كانت السيدة أمينة رزق المفروض تدخل المشهد بعد ما نقول كلمة معينة، ولكنها بقيت ساعة بالخارج ومنتظرة تسمع الكلمة عشان تدخل المشهد".

وأضافت "لم تدخل المشهد وفي النهاية شتمتنا وقالت لي: "إيه قلة الأدب بتاعتكم دي أنا واقفة برة بقالي 3 ساعات".

وكانت يسرا قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها عن أجمل 3 فنانات رغبت في الزواج منهن، لو كانت رجلا.

ورفضت الإجابة عن أسئلة منها أكثر ممثل تكره رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وغير مناسب، كذلك رفضت الكشف عن أكثر فيلم نادمة على بطولته.

كما تطرقت إلى معنى اسمها الحقيقي "سيفين"، وزوجها خالد سليم، وواقعة غضب الفنانة الراحلة أمينة رزق منها ومن الفنان عادل إمام أثناء تصوير فيلم الرعب "الإنس والجن".

ويأتي لقاء يسرا مع برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، بعد إعلان إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، أمس الجمعة.