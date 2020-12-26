مصنوع من الحلوى... ظهور جسم غامض جديد في أمريكا... صور

حصل سكان سان فرانسيسكو على هدية عيد ميلاد على شكل المتراصة الغريبة التي انتشرت حول العالم، لكن هذه المرة يبدو أن المتراصة مصنوعة من الحلوى.

وظهرت المتراصة مصنوعة من خبز الزنجبيل والمزينة بالحلوى على قمة تل في حديقة كورونا هايتس بارك في سان فرانسيسكو، وكما سبق وحدث لا يعلم أحد من وضع المتراصة ومن أين أتت ويحسبها الكثيرون أنها معجزة عيد الميلاد.

Ok who did the gingerbread monolith? pic.twitter.com/P2RQNT7SGI — Anand Sharma (@aprilzero) December 25, 2020

ورغم الجائحة تجرأ أحد المواطنين بتذوق المتراصة وأكد للجميع أنها بالفعل حلوى. واكتسبت متراصة خبز الزنجبيل الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت، وعلق أحدهم على المتراصة قائلا، "هذه معجزة جيدة التصميم ومبنية بشكل جيد، وأضاف، "هذه المدينة لا يزال لديها روح، لم تمت بعد".

A mysterious gingerbread monolith appeared at corona heights park. Apparently the aliens are feeling festive. pic.twitter.com/2WsJzsQmDr — Raemond (@RaemondBW) December 25, 2020

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بصور عمود خبز الزنجبيل، وقال ناشط التقط بعض الصور المذهلة إن العمود تفوح منه رائحة الكعك المخبوز، وتابع، لا بد أن الحلوى طازجة.

There’s still a line to take photos with the mysterious gingerbread monolith during this windy rainy Christmas night time pic.twitter.com/XDP7Ya8LOC — Han Li (@lihanlihan) December 26, 2020

وقال مسؤول عن الحديقة ردا عن سؤال حول إزالة المتراصة الجديدة، "سنبقيها هنا حتى تفسد... كلنا نستحق بعضا من السحر في يومنا هذا".

Merry Christmas from San Francisco where a gingerbread monolith appeared overnight at Corona Heights Park. pic.twitter.com/XtQCHrNtuI — Karl Mondon (@karlmondon) December 25, 2020

وبدأت قصة المتراصة الغامضة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عندما شوهدت الأولى في صحراء يوتا ثم في عدة أماكن أخرى حول العالم، بما في ذلك رومانيا وكولومبيا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة.