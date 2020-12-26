أول فيلم رسوم متحركة بطله أسود من إنتاج "بيكسار"... "سول" الأكثر بحثا على "غوغل"

حاز فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي الجديد "سول" (روح) على اهتمام مستخدمي محرك البحث "غوغل"، اليوم السبت، مع بدايه عرضه، ربما لكونه أول فيلم لشركة "بيكسار" بطله أسود البشرة، ولتناوله فكرة فلسفية عن معنى الحياة.

وتدور أحداث الفيلم حول "جو" عازف جاز طموح لا تسير حياته كما كان يخطط، لكن عندما يسافر إلى عالم آخر لمساعدة شخص ما في العثور على شغفه، سرعان ما يكتشف معنى أن يكون لديك روح.

ويلعب بطولة الفيلم الممثل الأمريكي، جايمي فوكس، الذي حاز على جائزة أوسكار في عام 2005 عن تجسيده لدور المغني الأمريكي الراحل، راي تشارلز.

وعلق فوكس على مشاركته في الفيلم: "كنت أتحرق شوقا لكي يراه الناس، أول فيلم لبيكسار بطله أمريكي من أصل أفريقي. هذا ما نحتاج إليه"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وعن كون بطل فيلم "سول" أسمر البشرة، أكد كاتبه وأحد مخرجيه، بيت دكتور، أنه لم يكن مقصودا أن يكون الفيلم عن شخص أسود، موضحا أن العمل يعكس تجربته الشخصية، ثم عندما اختار مع فريق العمل أن يجعلوه عازف جاز، شعروا أن الاختيار الأصح والأمثل هو أن يكون أسود.

وبدأ عرض فيلم "سول" أمس الجمعة 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في دور العرض السينمائية وعلى منصة "ديزني بلس" للبث الرقمي، وذلك بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، حول العالم.