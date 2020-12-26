بعد هيفاء وهبي... مايا دياب تشكك في أمان لقاح كورونا

شككت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، اليوم السبت، في أمان اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي بدأت الكثير من دول العالم في استقبال شحنات منه.

وبررت مايا دياب تشكيكها بأن أسرع لقاح لمرض وجد بعد 4 أو 6 سنوات، وأنه حتى هذه اللحظة تخضع معظم اللقاحات لتعديلات في تركيبتها.

وغردت مايا دياب لمتابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا تتسرعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وانظروا كم استغرق من الوقت أسرع لقاح وُجد لمرض، ليس أقل من ٤ إلى ٦ سنوات، وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها".

وتابعت المطربة اللبنانية: "لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جدا وعلينا تنوير عقول الناس، لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم".

ما تتسرّعوا وتريّثوا،اللقاح ليس بمعجزة،ارجعوا بالتاريخ الى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟ مش اقل من ٤ ل ٦ سنوات وحتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها،لسنا حقل تجارب،اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس،لا تضعوا الموت والسم في اجسادكم.. — Maya Diab (@mayadiab) December 26, 2020

​يشار إلى أن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، شككت في فاعلية لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في "انستغرام"، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

وقالت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".

وسبق هيفاء وهبي في التشكيك بلقاح "كورونا" مواطنها الفنان اللبناني، راغب علامة، الذي صرح بأن الجائحة عبارة عن "مؤامرة سياسية عالمية"، ولقاح كورونا عبارة عن "مؤامرة أخرى".