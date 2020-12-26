رسالة من ابن شقيق إلهام شاهين إلى هنا شيحة تثير جدلا واسعا

أثارت رسالة وجهها ابن شقيق الفنانة المصرية، إلهام شاهين، إلى الفنانة المصرية، هنا شيحة، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مشروع زواج سيجمعهما.

وشارك محمود شاهين صورة تجمعه بهنا شيحة عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ووجه معها رسالة لها هي: عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح إلى قلبي، أنا شاكر لكل لحظة قضيناها سويا، وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا، وأتمنى لك تحقيق جميع أحلامك في هذا اليوم".

واحتفلت هنا شيحة بعيد ميلادها، أمس الجمعة، الموافق 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بصحبة أفراد أسرتها وعدد من أصدقائها، من أبرزهم محمود شاهين وشقيقتها حلا شيحة.

حيث ووصفها بـ"الشخص الذي يجلب الفرح إلى قلبه"، وتمنى أن تدوم لحظات السعادة بينهما وأن لا تنتهي فكتب : "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي، أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز". pic.twitter.com/6z5XW0LLht — مجلة هي (@hiamag) December 26, 2020

​وكانت الفنانة إلهام شاهين أجرت مؤخرا مقابلة مع برنامج "إي تي بالعربي"، إذ وجه لها المذيع سؤالا: "هل هنا شيحة ومحمود شاهين تزوجا"؟ لترد إلهام شاهين: "لا، لم يتزوجا". وعقّب، هل توجد علاقة حب بينهما، لترد: "الله أعلم احتمال، الناس بتقول".

ثم استكمل المذيع أسئلته: "ولكنك أكّدت وجود قصة حب بينهما؟"، لترد شاهين: "أنا قلت إنهما أصدقاء مقربان جدا، وعندما يتزوجا سيعلم الجميع بهذا الأمر، إذ أن علاقة الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، يعلم الناس أنهما أصدقاء جداً ولكن لم تَصَل إلى الزّواج".

وسبق تصريح إلهام للبرنامج التلفزيوني تأكيدها أن "هناك فعلا علاقة عاطفية تربط ابن شقيقتها بهنا شيحة، لكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، وذلك بعدما ظهرت هنا مع محمود شاهين في أكثر من مناسبة كان آخرها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42".

وتزوجت هنا شيحة 3 مرات، الأولى من مهندس الديكور المصري، فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، ثم من أحمد خضير، أما الزيجة الثالثة فكانت من الممثل المصري، أحمد فلوكس، ووقع الطلاق بينهما بعد مرور أقل من عام.