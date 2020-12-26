طائرة تهبط وسط الفيضانات... فيديو

تعتمد الطائرات على استخدام مدارج ممهدة بطريقة جيدة حتى تتمكن من الهبوط بسلامة في المطارات المتجهة إليها، لكن الطقس السيء يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة قد تمثل خطوة على الطائرة أثناء الهبوط.

لكن في بعض الأوقات تضطر الطائرات إلى تغيير وجهتها إلى مطار آخر إذا كانت عملية الهبوط تمثل خطوة عليها، بسبب وجود مشكلة في المطارات أو بسبب سوء الأوال الجوية.

وفي بعض الأحيان يقرر الطيار الهبوط بطائرته حتى إذا كان المدرج مغمور بمياه الفيضانات، ويرجع ذلك إلى ثقته الكبيرة في القدرة على الهبوط بأمان أو لأسباب خارجة عن إرادته مثل عدم وجود مطارات قريبة يمكن للطائرة أن تصل إليها دون أن ينفد وقودها.

Airplane DC-3 landing on a flooded beach ✈️ pic.twitter.com/w5big2FWiZ — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 26, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هبوط طائرة عملاقة على إحدى المدارج التي غمرتها المياه بصورة كاملة.

وتظهر الطائرة أثناء هبوطها على مدرج لا تتضح معالمه معتمدة على مهارة قائدها الذي تمكن من الحفاظ على اتزانها وبقائها على المدرج أثناء الهبوط رغم الصعوبة الكبيرة لهذا الأمر.