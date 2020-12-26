الشيف التركي بوراك يستقبل ولي عهد دبي بطريقة مميزة... فيديو

استقبل الشيف التركي الشهير، بوراك أزدمير، أمس الجمعة، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطريقة مميزة، بمناسبة حضور الأخير افتتاح فرع لمطعمه في إمارة دبي الخليجية.

وشارك بوراك عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يضم لقطات من إعداده وليمة ضخمة لولي عهد دبي، تضم أصنافا مختلفة من الطعام، والتي تشمل لحوما مشوية وحلويات شرقية، وذلك في اليوم الأول من افتتاح مطعمة بالإمارة الخليجية.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

كما شارك الشيف التركي صورة له مع ولي عهد دبي، وكتب معها: "شرفنا الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالحضور في يوم افتتاح المطعم".

View this post on Instagram A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

واحتفلت إمارة دبي الخليجية الخميس بافتتاح الشيف التركي، بوراك أزدمير، مطعمه هناك بوضع صورته على برج خليفة، وهو ما أسعده كثيرا.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

ويحمل المطعم الجديد للشيف بوراك في دبي اسم "CZNBurak"، والذي افتتحه في بوليفارد بوينت في داون تاون بالإمارة الخليجية.