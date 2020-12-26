بعد هجوم عنيف عليها... عفاف شعيب توضح تصريحاتها "المثيرة للجدل" بشأن عمل الرجل في المنزل

أوضحت الفنانة المصرية، عفاف شعيب، اليوم السبت، تصريحاتها التي تهاجم فيها الرجال الذين يغسلون الأطباق في المنزل، وأثارت جدلا وهجوما عنيفا عليها.

وأكدت شعيب أن تصريحاتها بشأن انتقادها لمساعدة بعض الرجال زوجاتهن في الأعمال المنزلية والانتقاص منهن أسيء فهمها بشكل خاطئ، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشددت أنها تحترم الأزواج الذين يفعلون ذلك ولا تقلل من شأنهم، ولكنها كانت تقصد بتصريحاتها أن يقوم كلا الطرفان بذلك، وليس على حساب طرف واحد.

وقالت: "الرجل يساعد زوجته، ولكن ليس على مدار الوقت، فغالبية حالات الطلاق تحدث بسبب عدم التعاون بينهما، خاصة الأزواج الجدد من الشباب".

وتابعت:

"لست رافضة لمبدأ مساعدة الرجل لزوجته، لكن لا يغسل الأطباق طوال الوقت، يجب على الطرفان مساعدة بعضهما البعض".

وكانت الفنانة المصرية عفاف شعيب قالت في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الجمعة، إنها اكتشفت أن هناك بعض الأزواج، خاصة المتزوجون حديثا، يهتمون بالأعمال المنزلية بصورة كبيرة وقد يدخل بعضهم إلى المطبخ ويتولى غسل الصحون بنفسه.

وتساءلت: "أين أهالي البنات، ولماذا لا يعلموهم الاهتمام بالبيت والزوج".

وأضافت: "هناك مثل يقول في رجال وفي رج رج، الرجل الذي يغسل الصحون يبقى رج رج أنصاف رجال يعني".

وتابعت قائلة "على البنت أن تحافظ على بيتها وزوجها، وكفاية زواج وطلاق، مضيفة إذا كان الزوج طيب، ساعديه وتعاوني معه".

وأوضحت "أنا مش ضد أنه يغسل الصحون ولكن في نفس الوقت، لا تجعليه يفقد قيمته كرجل".

وواصلت قائلة "الست ست والرجل رجل، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا، هو بينفق، ولو هي بتشتغل يفهموا بعض ويتعاونوا، مشيرة إلى أنه توجد حالات طلاق من ثاني شهر، وأن نسبة الطلاق في مصر بتزيد لأن مفيش توجيه صح".

ولكن في الوقت نفسه، ذكرت الفنانة المصرية أن هناك شباب على جانب آخر، لا يتحملون المسؤولية ويتركون كل شيء على الفتاة لتتحمله، وهذا أيضا أمر خاطئ.

وأثارت تصريحات عفاف شعيب غضب الفنانة المصرية، آيتن عامر، التي غردت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما هذه التصريحات العجيبة، من قال إن من يساعد زوجته في ظل طحنة الدنيا يصبح أنصاف رجال، الستات يعملوا وينظفوا ويطبخوا ويغسلوا وفي المساء لا يناموا ساعتين متواصلين بسبب نوم الطفل المتقطع، وعندما يساعد الرجل نقول عليه ليس رجلا، ما هذا".

ايه التصريحات العجيبة دى بس !!! مين قال ان اللى يساعد مراته فى ظل طحنة الدنيا دى يبقى انصاف رجال ؟!! الستات بيشتغلوا و ينضفوا و يطبخوا و يغسلوا و بليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول علية مش راجل !!!!! ايه دة بجد https://t.co/PgpGPJPLhr — Ayten Amer (@AYTENAMER) December 25, 2020

توضيح مهم : انا استخدمت المساحة الصغيرة للاختلاف مع الاستاذة الكبيرة اللى كلنا اتعلمنا منها عفاف شعيب ،و لكن هذا لا يقلل من احترامى ليها و لمشوارها الفنى الكبير،انا بس حبيت اعرض وجهة نظرى انا و كل زوجة مطحونة فى محاولة منى لتشجيع الازواج على مساعدة زوجاتهم مش اكتر (هى مش خناقة ) — Ayten Amer (@AYTENAMER) December 26, 2020

وأوضحت عامر في تغريدة أخرى أن اختلافها في الرأي مع عفاف شعيب لا يقلل من احترامها لها ولمشوارها الفني الكبير، وكل ما فعلته هو عرض وجهة نظرها هي زوجة مطحونة فى محاولة منها لتشجيع الأزواج على مساعدة زوجاتهم في أعمال المنزل.