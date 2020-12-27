مذيعة إماراتية تحدث ضجة في الرياض... فيديو

أثار تواجد المذيعة الإماراتية من أصول أردنية، رؤى الصبان، ضجة أثناء تواجدها في العاصمة السعودية الرياض، والتي يراها بعض مستخدمي مواقع "التواصل الاجتماعي" أنها غير مبررة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للصبان أثناء توجدها في واجهة الرياض، وتجمهر الناس خارج محل تجاري كانت موجوة فيه، وهتافهم عند رؤيتها أثناء خروجها من المكان.

وعبر الكثير من مرتادي "السوشيال ميديا" عن استيائهم واندهاشهم من رد فعل الجماهير عند مشاهدتهم رؤى الصبان، وتساءلوا عن سبب وجودها في واجهة الرياض.

ولفت البعض إلى أن هناك فنانين كبار سبق أن تواجدوا في الرياض خلال مشاركتهم منذ عام في "موسم الرياض"، ولم يتم الترحيب بهم بهذه الطريقة.

هل فيه احد هنا من المجتمعين على #رؤى_الصبان ؟ يجي يفهمني هم ليش مجتمعين وليش يصارخون!! https://t.co/SPqhFj2mCA — Maisan (@Im_Maisan) December 25, 2020

صحيح ماعندي شي بالحياة يشغلني بس مو فاضيه لدرجه الاحق ورا مشهور وانتظره وانفغص وتطلع انفاسي عشان اصارخ

الناس اللي كذا الله ياخذكم #رؤى_الصبان — نوره الدعجاني (@Nourrafaisaal) December 25, 2020

من تكون #رؤئ_الصبان حتى يتم استقبالها استقبال الملوك و الفاتحين في #الرياض ؟؟؟



شعب يفشل وبس.



#الزواج_في_الشتاء_مطلب — الطرماح (@ncbs2020) December 26, 2020

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وبدأت رؤى الصبان مسيرتها الإعلامية في عام 2007 من داخل مؤسسة دبي للإعلام، ومن أشهر البرامج التي قدمتها "تاراتاتا" ومهرجان دبي السينمائي وكأس دبي العالمي للخيول، كما أنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسلات "اليشمك" و"صبايا 4" و"جرذان الصحراء".