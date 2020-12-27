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    مع زيادة الإصابات بكورونا... نقابة الممثلين المصريين توجه نداء لشركات الإنتاج الفني

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    وجهت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الأحد، نداء إلى كافة شركات الإنتاج الفنية، بالتزامن مع إصابة العديد من الفنانين بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت النقابة في بيان رسمي لها إنه "انطلاقا من دورها كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية، فإنها تهيب بالسادة (شركات الإنتاج) اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظرف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا".

    الفنانة المصرية يسرا
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
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    وتابعت النقابة أن "الظروف الحالية التي تفرض علينا جميعا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كافة الأصعدة".

    ويأتي بيان نقابة المهن التمثيلية في مصر بعد إعلان العديد من الفنانين إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، مثل يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان أمير كرارة والفنان شريف رمزي.

    كما أعلنت الفنانة السورية، جومانا مراد، أمس السبت، إصابتها بالفيروس التاجي، وكذلك المطرب أبو، صاحب أغنية "3 دقات"، وكان من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا مساء أمس، بمناسبة الكريسماس.

    وقررت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت الماضي، "إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين"، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

    وطالب عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين".

    كما دعا إلى "التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات".

    وكانت مصر قد سجلت، يوم الأربعاء الماضي، أعلى معدل إصابات منذ إعلانها الدخول في الموجة الثانية من الوباء.

    وأعلنت الصحة المصرية تسجيل الصحة911 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة.

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    الكلمات الدلالية:
    نقابة المهن التمثيلية, منوعات, مصر, فيروس كورونا
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