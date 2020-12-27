سطح بحيرة يتحول إلى حديقة زهور بسبب الثلوج... فيديو

تسببت أجواء الطقس البارد في سقوط الثلوج في بعض المناطق وتجمد مياه بعض البحيرات حول العالم، ويتبع ذلك مشاهد جميلة للطبيعة تجعلها تبدو مثل لوحة رسام.

وتعد بحيرة سونغوا الواقعة في مقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد، واحدة من البحيرات التي تكتسي بعض أجزاؤها بالثلوج في هذا الوقت من العام.

What a wonderful scene! Part of Songhua Lake in Jilin City of Jilin Province has frozen after a snowfall. The thin ice on the lake surface has turned into "frost flowers", which are as pure as ink paintings. ❄️ 🧊 #AmazingChina pic.twitter.com/oa0fZf04H4 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 27, 2020

ويتبع تساقط الثلوج نمو الزهور على سطحها لتصبح في غاية الجمال، حسبما يوضح مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" على "تويتر".