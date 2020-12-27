بريطاني يكتشف عملات معدنية بقيمة مليون دولار تعود لأكثر من ألفي عام... صور

عثر أحد مراقبي الطيور في الريف الإنجليزي على مخبأ يحتوي على ملايين الدولارات، أثناء مراقبته لمعركة بين نوعين من الطيور.

ويعود تاريخ هذه القطع الذهبية لأكثر من 2000 عام، ويقدر بحوالي 845000 جنيه إسترليني أي حوالي 1144000دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وفي حديثه عن الحادثة قال الرجل البريطاني أنه كان يقوم بمراقبة بعض الطيور، وأثناء مشاهدته لمعركة عنيفة بين أحد الصقور وزوج من طيور العقعق، لفت نظره شيئا ملقى على الأرض، وقد تجاوزه بداية معتقدا أنه قطعة معدنية عادية.

وأضاف أن بريق الذهب الظاهر من القطعة جعله ينظر إليها مرارا، وتابع بحثه في الأرض ليلقى عملة أخرى على بعد قدمين من السابقة، ما دفعه للذهاب للمنزل وإحضار أدوات الكشف عن المعادن ومتابعة البحث.

وفي أثناء بحثه وجد سوارا نحاسيا، كان عبارة عن مقبض لإبريق كامل من العملات المعدنية، التي سقطت كشلال ذهب أمام عينيه.

وبعد ذلك قام الرجل بإخبار المختصين في المملكة المتحدة للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذه اللقى الأثرية.

وفي بيان لأحد المحررين حول القصة، قال إن العملات المعدنية المكتشفة تشكل مساهمة كبيرة في مساعدة الحكومة في معرفة التاريخ المرتبط بهذه العملات، كما يمكن أن تشكل هذه العملات وديعة لصندوق البلاد.

وجاء اكتشاف هذه العملات ليغطي على اكتشاف كنز "ويكهام ماركت هورد" الذي اكتشف في عام 2008 وحاز على المرتبة الأولى في تاريخ اكتشافات البلاد.