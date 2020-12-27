"لا تهمنا الهدايا الأخرى"... نانسي عجرم تشارك فيديو مؤثرا "من صنع ابنتها"

أثارت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تفاعلا واسعا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع مصور من صنع إحدى بناتها.

وشاركت نانسي عجرم الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بمناسبة احتفالات الكريسماس، واكتفت بالتعليق عليه أنه من صنع ابنتها "ميلا".

وأرفقت ابنة نانسي عجرم في الفيديو الخاص بها لقطات من زينة الميلاد في منزل أسرتها، بالإضافة إلى أمنيات كتبتها بطريقة مؤثرة، وأهمها: "عزيزي سانتا، في هذا العيد نريد أن يعم السلام في كل مكان، والصحة والعافية، بالإضافة إلى السعادة، وأن يلتئم شملنا دائما كأسرة، لا تهمنا الهدايا الأخرى".

وأشاد العديد من متابعي نانسي عجرم بموهبة ابنتها في المونتاج وفكرة الفيديو.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

من ناحية أخرى، حرصت نانسي عجرم على توجيه الشكر لعمرو أديب، اليوم الأحد، بعدما رقص في حلقة أمس السبت من برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" على أغنياتها في حفلها الذي أذاعته فضائية "إم بي سي 4"، يوم الجمعة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، وكانت أحيته قبل أشهر وأذيع حصريا على تطبيق "تيك توك".

وأكد أديب في تعليقه على حفل نانسي عجرم بأنه شعر بالسعادة الغامرة، خاصة وأنه ظل يسمع أخبارا سيئة على مدار اليوم، وتابع أن عجرم جعلته ينام وعلى وجهه ابتسامة غير مبررة.

وردت نانسي عجرم على إشادة عمرو أديب بها قائلة: "محبتي أستاذ عمرو.. بشكرك وتحياتي لمتابعي برنامجك المحترم".

محبتي أستاذ عمرو.. بشكرك وتحياتي لمتابعي برنامجك المحترم💗 @Amradib https://t.co/l27WXT3Au7 — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 27, 2020

​وشهدت نانسي عجرم وأسرتها في عام 2020 حادثا صعبا، عندما تسلل أحد الأشخاص إلى منزلها ببيروت في يناير/ كانون الثاني، والذي وقع بينه وبين زوجها فادي الهاشم مواجهة بالأسلحة النارية انتهت بمقتل المتسلل للمنزل.