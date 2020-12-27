مايكروسوفت: بهذه الطريقة ألعاب "إكس بوكس كلاود" تصل إلى الكمبيوتر

قالت شركة مايكروسوفت إنها وسعت نطاق خدمة بث الألعاب إكس بوكس كلاود، ليمكنها أن تصل إلى أجهزة الـ"آي أو إس" وأجهزة الكمبيوتر كذلك.

وبحسب بيان لمايكروسوفت، نشرته وسائل إعلامية، يمكن استخدام هذه الخدمة كذلك عبر المتصفح، لإتاحة الفرصة للاستمتاع باللعب على أي جهاز.

وأوضح البيان أن الاستخدام على الحاسوب فقط سيحتاج إلى تطبيق إضافي، يمكن الجهاز من التعامل مع هذه الخدمة.

يذكر أن خدمة بث الألعاب "إكس بوكس كلاود" كانت متوفرة على جهاز الألعاب إكس بوكس فقط، وعن طريق تطبيق لأجهزة أندرويد.

ومعلوم أن خدمة بث الألعاب إكس بوكس كلاود، تعد جزء من اشتراك، "ألعاب إكس بوكس باس ألتيمات".

وكانت مايكروسوفت قد أكدت في بيانها أنه وبحلول ربيع 2021 ، سنتخذ الخطوة التالية في رحلتنا للوصول إلى المزيد من اللاعبين حول العالم من خلال إتاحة الألعاب السحابية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال تطبيق إكس بوكس والمتصفح وأجهزة آي أو إس من خلال متصفح الويب على الهاتف المحمول".

وأكدت أن ذلك سيتم من خلال إضافة أكثر من مليار جهاز كطريقة للعب في نظام إكس بوكس البيئي، مشيرين إلى أنها ستكون تجربة مثالية لجميع أنواع اللاعبين.