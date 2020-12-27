محمد رمضان يتناول وجبة الغداء مع بيكيه في دبي... صورة

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه مع نجم ومدافع فريق برشلونة الإسباني غيرارد بيكيه.

وأرفق محمد رمضان الصورة بتعليق، قائلا "تشرفت بتناول الغداء معك يا صديقي".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وتواجد الثنائي أثناء تناولهما الغذاء في أحد مطاعم مدينة دبي بالإمارات.

يشار إلى أن بيكيه وصل إلى دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "غلوب سوكر".

الليلة مباشر... حفل جوائز #جلوب_سوكر 2020

حضور كبير لأعرق الأندية وألمع نجوم كرة القدم..

تابع الحفل بنجومه...

الساعة 17:30 بتوقيت أبوظبي

الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة



لمشاهدة الحفل عبر الأجهزة الذكية حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية المجاني الآن https://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/y18k6ASulw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

ومن المقرر حضور عدد من مشاهير الساحرة المستديرة منهم لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستضيف مدينة دبي حفل جوائز مؤسسة "غلوب سوكر" التي تمنح للأفضل في عام 2020، إلى جانب الجوائز المتعلقة بالأفضل فى القرن الـ21.

ويذاع الحفل عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، اليوم الأحد، في الخامسة والنصف بتوقيت أبوظبي.