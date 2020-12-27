تسجيل
16:51 GMT27 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تعقيم تمثال رمسيس الثاني ضد فيروس كورونا في المتحف المصري الكبير، الذي شيد حديثا في الجيزة بضواحي القاهرة ، 13 أبريل 2020.

    2020 عام الكشف عن التوابيت الأثرية الملونة في مصر... والأنظار تتجه لـ"موكب ملكي" بداية 2021

    © AFP 2020 / Khaled Desouki
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/32/1045163288_0:23:3072:1751_1200x675_80_0_0_b5ce1ed3e474fe852c063310d99b0344.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202012271047639710-2020-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2021/

    على الرغم من الصدمة التي تلقاها قطاع الآثار المصري إثر توقف حركة السفر والسياحة بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم خلال عام 2020، إلا أن كشفين آثريين متتاليين لعشرات من التوابيت في حالة جيدة من الحفظ بمنطقة سقارة الأثرية، جذبا انتباه العالم كله إلى مصر خلال هذا العام، فيما تستعد البلاد لجذب الأنظار من جديد مطلع العام المقبل عبر "موكب ملكي مهيب حيث ستنقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة من مقرهم الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

    القاهرة -سبوتنيك. في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري إنه "بالرغم من جائحة كورونا التي تسببت بشلل في العالم كله، نحن في الآثار استمرينا في أعمالنا وافتتاحات المتاحف مثلما شاهد العالم أجمع، واستمرينا في اكتشافاتنا الأثرية التي بدأت معنا في فبراير/شباط 2020 بكشف في منطقة المنيا ثم استأنفنا أعمال الاكتشافات في منطقة سقارة وتمكنا من إبهار العالم أجمع بكشف عدد هائل من التوابيت الأثرية في حالة أكثر من رائعة".

    رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل.
    © AFP 2020 / Ben Curtis
    تقرير: أزمة كورونا تضاعف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الآثار في صعيد مصر

    وفي فبراير 2020 أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن 16 مقبرة عائلة بداخلها 30 تابوتا تخص كبار كهنة معبد الإله جحوتي بمنطقة آثار الغريقة بمحافظة المنيا، جنوب البلاد، وفي أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت الآثار الكشف عن آبار دفن تضم 59 تابوتا ملونين ومرصوصين فوق بعضهم البعض في حالة جيدة من الحفظ، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أعلنت الوزارة أنها اكتشفت أكثر من 100 تابوت إضافية داخل آبار الدفن، وتعود جميعها إلى العصر المتأخر والبطلمي.

    وفي هذا السياق يقول وزيري "بشكل عام، يمكننا اعتبار كشف مومياوات سقارة هو الكشف الأبرز لهذا العام، استطعنا إبهار العالم بهذا الكشف، ضم توابيت ومومياوات في حالة أكثر من رائعة وبألوان أكثر من رائعة، وهناك المزيد من الاكتشافات الأثرية التي سيتم الإعلان عنها في منطقة سقارة في العام المقبل".

    مضيفا، "أيضا بداية العام المقبل سيكون هناك اكتشافات أثرية أثرية في مدن الأقصر والمنيا ومنطقة سقارة ومنطقة الأهرامات وفي محافظات الوجه البحري".

    وخلال عام 2020 ايضا افتتحت مصر عديد من المشاريع الأثرية الهامة، لعل أبرزها هو الانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون أمبان وافتتاحه أمام الزائرين وهو واحد من أفخم القصور الأثرية في مصر، استغرقت أعمال ترميمه نحو عامين، وبلغت تكلفة الترميم 175 مليون جنيه (أي نحو 10.5 مليون دولار).

    كما افتتحت مصر العديد من المتاحف خلال هذا العام، أبرزها متحف مدينة الغردقة في شباط/ فبراير الماضي، وهو أول متحف أثري يعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك في 31 أكتوبر/ تشرين الاول، افتتحت مصر ثلاث متاحف في وقت واحد، وهي متاحف مدن شرم الشيخ وكفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية بالقاهرة.

    وفي هذا الصدد يقول وزيري "نحن الآن أيضا ننهى العمل في ثلاث متاحف أخرى هي متحف الحضارة المصرية ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة ومتحف مطار القاهرة"، موضحا "هذه المتاحف الثلاث في طور وضع اللمسات النهائية، وسيكونوا جميهم جاهزين للافتتاح بداية العام المقبل 2021".

    قصر البارون
    © AFP 2020 / KHALED DESOUKI
    خبيرة آثار مصرية تكشف حقائق "أغرب من الخيال" حول قصر البارون

    ومن المنتظر أيضا في مطلع عام 2021 هو "موكب المومياوات الملكية" الذي سينقل خلاله مومياوات 18 ملكا و4 ملكات ممن حكموا مصر قديما، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية، وهو الحدث الذي تجهز له مصر خط سير محدد، وتصميمات فنية وتقنية لتنقل المومياوات في موكب تصفه وزارة الآثار بأنه سيكون "مهيبا".

    ومن بين المومياوات التي سيتم نقلها مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملك أحمس- نفرتاري زوجة الملك أحمس.

    وبسبب انتشار جائحة كوفيد-19، أجلت مصر الافتتاح الذي كان منتظرا هذا العام للمتحف المصري الكبير، وفي هذا السياق يقول أمين المجلس الأعلى للآثار إن "المتحف المصري الجديد سيكون جاهزا للافتتاح في النصف الثاني من 2021 لكن موعد افتتاحه لم يحدد بعد".

    وبحسب تقرير صادر عن وزارة الآثار في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإنه تم الانتهاء من 96 بالمئة من أعمال المتحف المصري الكبير، ووصل عدد القطع الأثرية المنقولة له لأكثر من 54 ألف قطعة أثرية.

    ويقع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة، على بعد مسافة قليلة من أهراماتها الشهيرة، وتطمح مصر بعد افتتاحه إلى تحويل هذه المنطقة بالكامل، إلى منطقة سياحية.

    وتزيد المساحة الكلية للمتحف عن 117 فدانا، والمبنى نفسه على مساحة 165 ألف متر، وسيعرض بداخله آلاف من القطع الأثرية الشهيرة، أبرزها التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني، ومجموعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي ستعرض لأول مرة.

    انظر أيضا:

    تقرير: أزمة كورونا تضاعف عمليات التنقيب غير الشرعي عن الآثار في صعيد مصر
    مصر... بيان رسمي بشأن الثعلب الذي أثار جدلا واسعا في البلاد
    محمد صبحي يرد لأول مرة على "تمثال رأسه" الذي أثار ضجة في مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشخاص يشاهدون عازفًا خلال مسابقة للرقص على العمود وسط درجات حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر في موهي بمقاطعة هينغلونغ جيانغ بشمال شرق الصين، 21 ديسمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    أفضل هواتف ذكية في 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك