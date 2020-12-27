ابنة المليونير الراقص الإيطالي ستخضع لعملية جراحية قريبا

قال المليونير الإيطالي جيانلوكا فاتشي، عبر تغريدة له في موقعه الرسمي "تويتر" إن "ابنته الرضيعة ذات الشهرين، ستخضع قريبا لعملية جراحية على مستوى الفك، فقد ولدت بحنك متشقق وستتمكن من العيش حياة طبيعية".

كما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي "انستغرام"، وقال: "بكل الحب الكبير نريد أن نشارك قصة ولادة ابنتنا "بلو جورسلام"(القدس الزرقاء)، كان قلبنا وروحنا مع ابنتنا، ولكن أيضا مع تلك العائلات التي تواجه نفس الموقف، لأنه يحدث لطفل واحد من بين 700 طفل".

وقال: "لكن ليس كل العائلات لديها مثل هذه الفرصة، لذلك قررنا التحدث أكثر عنها ودعم الأموال التي تساعد هذه العائلات".

وأضاف: "كنا محظوظين للغاية مع طاقم الأطباء، الذين سيقومون بعلاج ابنتنا، وستتمكن من العيش بطريقة طبيعية".

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يذكر أنه قبل شهرين، أصبح "المليونير الراقص" جيانلوكا فاتشي وحبيبته شارون فانسيكا والدين لطفلة وسمياها "القدس الزرقاء".

ونشر المليونير على صفحته الرسمة "انستغرام" فيديو، لأول مرة أعلنا فيه عن جنس المولود، حيث رقص مع زوجته الحامل في جناح المستشفى، ثم أعلنا عن ولادة ابنته بلو جورسلام (القدس الزرقاء).