سمير صبري يكشف سرا عن علاقته بشريهان… فيديو

يحتفل الفنان المصري سمير صبري بعيد ميلاده الـ 84، اليوم الأحد، ويكشف فيديو نادر لقطات تحدث فيها عن شعوره بالخذلان من بعض أصدقائه الذين تخلوا عنه أثناء مروره بأزمة أبعدته عن الأضواء.

ذكر ذلك موقع "في الفن" المصري، مشيرا إلى قول صبري إنه "بعد رجوع الأضواء إليه ظهر في حياته هؤلاء الأشخاص من جديد"، مشيرا إلى أن "من بين الذين خذلوه الفنانة شريهان التي تجاهلته تماما في أزمته".

ولفت إلى أنها "تخلت عنه رغم أنها كانت تحرص على وجوده والاتصال به في مناسباتها الخاصة"، مشيرا إلى أنه "زارها في المستشفى بعد تعرضها لحادث سيارة".

وتابع: "هناك وجدتها تلوم نفسها لأنها لم تفعل معه المثل حين قضى 3 أشهر محتجزا بالمستشفى حين تعرض لكسر في إحدى الساقين".

ولفت الموقع إلى أن "سمير صبري ساهم في تغيير شكل برامج المنوعات التلفزيونية من خلال عدة برامج كان أشهرها وأنجحها برنامجي "النادي الدولي" و"هذا المساء".

وذكر الموقع أن الفنان المصري سمير صبري، الذي كان يحل ضيفا على برنامج "حوار صريح جدا" مع المذيعة المصرية منى الحسيني، في وقت سابق، تحدث عن حبه للفن بأشكاله المختلفة، وانتقد الاستعراضات المقدمة في المسرح خلال تلك الفترة.