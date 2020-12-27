مصري يربي ذئبا ويتجول به... فيديو

استطاع شاب مصري يدعى أحمد كوبرا، أن يحول منزله إلى حديقة صغيرة للحيوانات البرية والعقارب والثعابين، إضافة إلى ترويضه لأحد الذئاب والتجول به.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" التي نشرت مقطع فيديو يظهر الشاب المصري والذئب الذي قام بترويضه، مشيرة إلى أنه كسر القواعد المتعارف عليها بالنسبة للذئاب.

وتقول الصحيفة المصرية إن الشاب المصري يقيم بإحدى قرى محافظة سوهاج في جنوبي مصر، مشيرة إلى أن هوايته التي يتميز فيها هي صيد الحيوانات البرية من الجبال، إضافة إلى صيد الحشرات والسحالي والعقارب والحيات والثعابين.

ولفتت الصحيفة إلى أن قصة الذئب الذي يربيه الشاب المصري بدأت عندما عثر عليه في الصحراء غربي سوهاج، مشيرة إلى عمر الذئب في ذلك الحين لم يتجاوز أيام.

وتابعت: "عاد الشاب المصري بهذا الذئب إلى منزله وبدأ رحلة تدريبه وترويضه محاولا تغيير سلوكه العدائي إلى سلوك هادي حتى يتعود على المجتمع المحيط به.

وأضاف الشاب المصري: "بعد تدريبه قمت بالتنزه به فى الشارع وجلست به على المقهى"، مضيفا: "لا يصدر من الذئب حتى هذه اللحظة أي سلوك عدائي ضد أى شخص".