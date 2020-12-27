نشرتها حفيدته... صور نادرة لعادل إمام وزوجته

وشاركت هالة مقبل، حفيدة الزعيم، صورة تعود لجدها وجدتها في عمر الشباب، حسب موقع "في الفن" المصري، مع آخرين.
كما نشرت الحفيدة صورة أخرى لعادل إمام وزوجته هالة الشلقامي بمفردهما.
حفيدة #عادل_إمام تنشر صور نادرة للزعيم يحتضن زوجته هالة الشلقاني❤❤#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/q1f4aj0ipq— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) December 27, 2020
وكانت أخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.
وكان المسلسل من بطولة الزعيم ودلال عبدالعزيز وآخرين، ومن تأليف أيمن بهدت قمر، وإخراج رامي إمام.
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