مصر... تدشين مبادرة لاستبدال سيارات مضي على صنعها 20 عاما بأخرى جديدة

تعمل مصر على تغيير السيارات القديمة بأخرى جديدة فيما يعرف بمبادرة تغيير السيارات المتهالكة.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، إن المبادرة بشأن السيارات التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، حسبما نقلت عنه صحف محلية.

وأضاف مدبولي، أن السيارات القديمة يتم تغييرها بأخرى جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من أجل تحسين البيئة.

ويتزامن الاعتماد على الغاز الطبيعي في السيارات مع الإنتاج المتزايد للغاز الطبيعي في مصر.

وطالب مدبولي المحافظين المصريين بالعمل على توفير مساحات لتخريد السيارات المتهالكة، للبدء في المبادرة، وذلك خلال اجتماع أون لاين معهم.