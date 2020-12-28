بعد تامر حسني وعمرو دياب... منير يشعل المنافسة بـ"باب الجمال"... فيديو

فبعدما طرح الفنان عمرو دياب مجموعة من أغنيات ألبومه المنتظر "يا أنا يا لأ" ولحق به الفنان تامر حسني بطرحه أغنيتين جديدتين من ألبومه المقبل، وكذلك الأمر للفنانة إليسا والفنانة نجوى كرم، والفنانة أصالة، وآخرون، وفقا لـ"annahar".
انضم الفنان محمد منير لهذه المنافسة، وأفرج عن برومو أغنيته الجديدة "باب الجمال" أمس، عبر حسابه على "تويتر".
وعلق منير قائلا:
"استنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبا جدا".
الكينج محمد منير فقط و حصرياً مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد #باب_الجمال قريباً جداً علي اتصالات ميوزيك.— Mohamed Mounir (@Mounirofficial) December 25, 2020
نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد.https://t.co/snjIfIc78R pic.twitter.com/e70oIdcB87
والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت الماستر أمير محروس.
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