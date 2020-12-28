بعد تامر حسني وعمرو دياب... منير يشعل المنافسة بـ"باب الجمال"... فيديو

تشهد الساحة الغنائية في نهاية عام 2020، منافسة قوية بين عمالقة الغناء في الوطن العربي.

فبعدما طرح الفنان عمرو دياب مجموعة من أغنيات ألبومه المنتظر "يا أنا يا لأ" ولحق به الفنان تامر حسني بطرحه أغنيتين جديدتين من ألبومه المقبل، وكذلك الأمر للفنانة إليسا والفنانة نجوى كرم، والفنانة أصالة، وآخرون، وفقا لـ"annahar".

انضم الفنان محمد منير لهذه المنافسة، وأفرج عن برومو أغنيته الجديدة "باب الجمال" أمس، عبر حسابه على "تويتر".

وعلق منير قائلا:

"استنوا الألبوم الجديد ‎"باب الجمال" قريبا جدا".

الكينج محمد منير فقط و حصرياً مع اتصالات ميوزيك .... و استنوا الألبوم الجديد #باب_الجمال قريباً جداً علي اتصالات ميوزيك.

نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل اي حد.https://t.co/snjIfIc78R pic.twitter.com/e70oIdcB87 — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) December 25, 2020

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت الماستر أمير محروس.