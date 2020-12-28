نقيب الممثلين المصريين يكشف مفاجأة بشأن التحقيق مع رانيا يوسف بعد تصريحها الجريء

كشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، اليوم الاثنين، عن مفاجأة بشأن إجراء تحقيق مع الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حول تصريحها الجريء لفضائية عراقية.

وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، المذاع على فضائية "إم بي سي 4"، فقد نفى أشرف زكي إجراء اجتماعات في النقابة بشأن تصريح رانيا يوسف، وأشار إلى أنه لا يوجد أي نية لمعاقبتها.

كما أكد أشرف زكي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أنه "لن يعقد اجتماع مجلس لإدارة النقابة من أجل فستان أو كلمة".

وكان نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، صرح في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث" المصرية إنه سيتم عقد أمس الأحد اجتماع لمجلس إدارة النقابة وسيبحثون فيه تصريح رانيا يوسف المتلفز، وسيتأكد مما قالته ومدى تدخل النقابة من عدمه، وسيكون هناك رد منها.

وأكد على أن نقابة الممثلين المصريين "تحترم الجميع وأنها ترد على أي شكوى صادرة من أي شخص".

من ناحية أخرى، حذفت رانيا يوسف تصريحها المثير للجدل من صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعد تعرضها لهجوم وانتقادات شديدة.

وتحدثت رانيا يوسف في "برومو" لقاء تلفزيوني أجري معها لصالح فضائية "الرشيد" العراقية، وسيعرض كاملا في أول أيام عام 2021، بأنها ليس بمفردها التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية، ولكن هناك فنانات أخريات يفعلن ذلك، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

يشار إلى أن رانيا يوسف بدأت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، وتحديدا عقب ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".