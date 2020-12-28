برنامج "منى الشاذلي" يحسم الجدل بشأن دفع نصف مليون جنيه لبطل كمال الأجسام بيغ رامي

حسم أحد البرامج المصرية ما نشرته تقارير مؤخرا بشأن دفعه مبلغ نصف مليون جنيه لبطل كمال الأجسام المصري، بيغ رامي، مقابل الظهور ضيفا فيه، بعد فوزه بلقب "مستر أولمبيا" العالمي.

وأصدر برنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، ومن تقديم الإعلامية منى الشاذلي بيانا عبر قنواته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: "تم تداول أخبار كاذبة، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيغ رامي"، وينفي البرنامج قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق".

وتابع البيان: "يؤكد البرنامج أن علاقته بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة".

و​وصل البطل المصري العالمي، ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، الخميس الماضي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادما من نيويورك.

ولأول مرة في تاريخ مصر والعرب انتزع ممدوح السبيعي الشهير بـ بيغ رامي، الأحد، لقب "مستر أولمبيا" من الأمريكي براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والأمريكي فيل هيث الذي استأثر باللقب لسبع سنوات متتالية.

وأثار فوز بيغ رامي المولود عام 1984 بالبطولة الأكبر للعبة عالميا، حالة من الفرح بين المصريين الذين يهوى الكثير منهم رياضة كمال الأجسام.

وكاد فيروس كورونا أن يبعد البطل المصري عن المشاركة في البطولة، حيث أصيب في أكتوبر/تشرين الأول بالفيروس، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا، قبل أن يتلقى دعوة خاصة للمشاركة بعد تعافيه في 22 من الشهر ذاته، ليحقق المركز الأول في البطولة التي حصل قبل 3 أعوام على المركز الثاني فيها.

بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

ونافس بيغ رامي لأول مرة في مستر أولمبيا عام 2013 وحصل على المركز الثامن، ثم حصد المركز السابع في المسابقة ذاتها عام 2014، وحصل على المركز الخامس فيها عام 2015.

وفي عام 2016 حصل بيغ رامي على المركز الرابع بمستر أولمبيا، ليحقق في العام التالي المركز الثاني في البطولة، قبل أن يحل سادسا في 2018.