وفاة المصمم الفرنسي عثمان سي... أحد أبرز وجوه الـ"هيب هوب"

توفي الفرنسي مصمم الرقص، عثمان سي (40 عاما)، الذي يعتبر أحد رموز موسيقى الهيب هوب العالمية، حسبما أعلنت اليوم الأحد، المؤسسة التي كان يعمل لصالحها.

وأعلن المركز الوطني لتصميم الرقص في رين وبريتاني (غربي فرنسا) وفقا لـ"media7.ma" في بيان جاء فيه أن:

"عثمان سي الذي كان المدير المشارك للمركز منذ العام 2019 توفي ليل السبت/ الأحد".

وقالت رئيسة بلدية رين، ناتالي أبيريه، أن عثمان سي:

"كان شخصية مشهورة وأساسية في مشهد الهيب هوب الدولي". وذكرت بأنه "انضمّ تحت اسم بابسون المستعار إلى مجموعة (وانتد باسي) في تسعينيات القرن العشرين وفاز في 2001 بمنازلة السنة".

وفاة المصمم الفرنسي عثمان سي..أحد أبرز وجوه الهيب هوب https://t.co/qGFaIGNdLN pic.twitter.com/TdtW8FYj5Z — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) December 28, 2020

وامتدحت أبيريه، عثمان الذي "نجح في فرض ثقافة الهيب هوب وانتزاع الاعتراف بها في الرقص المعاصر".

وكان عثمان سي قد صمم في الآونة الأخيرة عملا بعنوان "كوين بلاد"، عرض في يناير/كانون الثاني 2020 في مسرح "بريتاني" الوطني.