نوال الكويتية توثق رد فعلها عند حصولها على لقاح كورونا... فيديو

وثقت الفنانة الكويتية، نوال، حصولها على لقاح فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بمقطع مصور شاركته مع متابعيها.

وتظهر علامات الهدوء والقلق على وجه نوال الكويتية أُثناء تلقيها اللقاح، كما يظهر الفيديو الذي شاركته عبر خاصية "الستوريز" على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، لكن بعد حصولها على التطعيم أكدت لمتابعيها أنه في غاية السهولة.

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وتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام هي أول فنانة عربية تتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وفاجأت أحلام جمهورها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن هناك فنانين في العالم العربي شككوا في فعالية وأمان لقاح فيروس "كورونا"، أبرزهم الفنانتان اللبنانيتان، هيفاء وهبي ومايا دياب.

وبررت هيفاء وهبي رفضها للقاء بأنه "رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية منه أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "حتى البرد العادي الشائع ليس له علاج، ولكن في أقل من سنة يتم اكتشاف تطعيم لفيروس كورونا، وتريدني أن أتناوله، فلا وشكرا، فلن أتناوله".