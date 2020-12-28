مقدمة برامج بريطانية تدخل في نوبه بكاء على الهواء

انفجرت مقدمة البرنامج الصباحي "بي بي سي بريكفاست"، لويس مينشين، بالبكاء على الهواء، الأمر الذي اضطر إلى قطع البث المباشر لفترة وجيزة.

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، انفجرت مينشين بالبكاء بعد رؤية تقرير مؤثر حول دار لرعاية المسنين وكيف اضطر موظفوا المؤسسة البقاء بعيدا عن عائلاتهم لمدة 84 يومًا بعيدًا، حتى لا يعرضوا كبار السن للخطر أثناء انتشار وباء كورونا.

— Mirror TV (@MirrorTV) December 23, 2020

ويقوم المسنون في نهاية التقرير بغناء أغنية عيد الميلاد لطاقم دار المسنين ويعبرون عن شكرهم لهم. وقالت المذيعة معلقة على التقرير والدموع في عينيها: "لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري. كم هو مؤثر أن طاقم دار رعاية المسنين يغنون معهم "لقد فعلوا شيئًا رائعًا".

وفي وقت سابق أثارت منشن ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بالشتم عن طريق الخطأ نتيجة تسرعها في الكلام، ما أدى إلى شعورها بالارتباك وظهر ذلك من خلال وضع يديها على فمها معتذرة عمّا قالته.

ونشرت لويس لاحقاً اعتذاراً عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ولفتت إلى أنّها ستتروى أكثر في الكلام تفادياً للأخطاء.