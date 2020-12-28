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    معرض جيتكس في دبي، الإمارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2020

    جوائز "دبي للتسوق"... سيارة بـ6 مليون درهم و 25 كغم ذهب

    © AFP 2020 / Karim Sahib
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    يزخر مهرجان دبي للتسوق هذا العام في نسخته الـ26 بالعديد من الجوائز، التي حددت إدارة المهرجان طرق الحصول عليها.

    فحسب موقع "جلف نيوز" فإن هذه النسخة تتميز بسحوبات هائلة على عدد من الجوائز تبلغ قيمتها مئات الملايين، وذلك من خلال وسائل عديدة.

    حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    حاكم إمارة دبي يعتمد قانون الموازنة العامة للعام المالي 2021

    فعلى سبيل المثال سيشهد هذا العام فوز محظوظ واحد فقط بسيارة " موتورز فينير سوبر سبورت" قيمتها 6 مليون درهم، وكذلك فوز آخرين بعدد 45 سيارة إنفينيتي أو إكس، وكذلك 45 سيارة نيسان، إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة مليون درهم، و25 كغم من الذهب.

    وقد حددت إدارة المهرجان طرق الحصول على تلك الجوائز، فبالنسبة لسيارة "موتورز فينير سوبر سبورت" والتي تعد أعلى قيمة في تاريخ مهرجان دبي للتسوق، يمكن للمتسوقين الحصول عليها من خلال شراء نموذج مصغر خاص من "فينير سوبر سبورت" مقابل 1500 درهم إماراتي على قسيمة للدخول في السحب للفوز، وقد تم تحديد أماكن بيع هذا النموذج .

    أما بالنسبة لسيارات إنفينتي فالاشتراك في السحب عليها يتم من خلال طريقة اليانصيب.

    ويبلغ سعر تذكرة اليانصيب الخاصة بـ"إنفينتي" 200 درهم، ويمكن شراؤها في محطات وقود محددة، ومتاجر تم تحديدها أيضا، ومحطات مترو، كما أنها متاحة للشراء عبر الإنترنت.

    وسيحصل في كل يوم من أيام مهرجان دبي للتسوق، فائز واحد على سيارة إنفينيتي "أو إكس 60" و200 ألف درهم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في السحوبات اليومية التي تقام في القرية العالمية وسيفوز شخص واحد أيضًا بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

    يشار إلى أن سيارات الـ"نيسان" يتم السحب عليها من خلال طريقة أخرى، وسيشهد السحب ستة طرازات من نيسان تُمنح للمتسوقين المحظوظين.

    وطريقة الحصول عليها تتعلق بإنفاق 25 درهمًا على العناصر غير الوقود في أي محطة بترول إيبكو أو إينوك في دبي للفوز خلال مهرجان دبي للتسوق أو شراء حزمة ترويجية تحتوي على ثلاثة قسائم سحب نيسان غراند.

    وسيمنح السحب سيارتين من طراز نيسان باترول، ونيسان باثفايندر، وثماني سيارات نيسان إكس-تريل كروس أوفر، و 10 سيارات نيسان كيكس، و 12 سيارة نيسان ميكرا مدمجة، و 12 سيارة نيسان سينترا سيدان.

    أما الذهب، فستستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات السحب الكبير حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق في 30 يناير/كانون الثاني، بإجمالي 25 كغم من الذهب سيفوز بها المتسوقون المحظوظون.

    وسيدخل في السحب المقيمون والزوار الذين يشترون المجوهرات في أي من منافذ مجموعة دبي البالغ عددها 180 في جميع أنحاء دبي.

    وسيحصل العملاء الذين يقومون بالشراء بما يوازي 500 درهم من المجوهرات الذهبية على قسيمة سحب واحدة، حيث يحصل العملاء الذين يشترون الماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتي سحب.

    وتم تحديد 4 فائزين كل يومين لتقاسم كيلوغراما من الذهب بالتساوي، بخلاف اليوم الاخير حيث سيتقاسم 3 كيلوغرامات من الذهب بالتساوي بين 12 فائزًا كجزء من السحب على الجوائز الكبرى.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات العربية المتحدة, التسوق, دبي, مهرجان
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