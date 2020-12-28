الإعلامي المصري خالد أبو بكر يعلن إصابته بكورونا

أعلن الإعلامي والمحامي المصري، خالد أبو بكر، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة مسحته "إيجابية".

وغرد أبو بكر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الحمد لله على كل حال، تأكد إصابتي بفيروس كورونا، وربنا يشفينا جميعا".

pic.twitter.com/GzAcxfUa2v — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) December 28, 2020

​يشار إلى أن العديد من الإعلاميين المصريين أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، أبرزهم وائل الإبراشي ورامي رضوان، والإعلامي الرياضي، سيف زاهر.

وأعلنت مصر، أمس الأحد، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية.

وقرر مجلس الوزراء المصري وقف أية فعاليات أو مهرجانات أو احتفالات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المحلية.

وفي الاجتماع الذي ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا غرامة قدرها 50 جنيها على كل من لا يرتدى الكمامة بدءا من الأحد المقبل، كما تطبق غرامة أخرى قدرها 4 آلاف جنيه مصري (الدولار يساوي 15.70 جنيها) على أي منشأة تخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها الالتزام بنسبة 50 % إشغال، مع غلقها لمدة أسبوع أيضا.

وتزايدت في مصر خلال الفترة الأخيرة الأرقام الرسمية المسجلة للمصابين بفيروس كورونا، وتعدت الألف حالة في اليوم الواحد، مع تسجيل عشرات الوفيات يوميا "43 حالة السبت".