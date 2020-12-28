"نستخدم اللقاح الصيني لأن الفيروس صيني" يثير ضجة في مصر... ما القصة

أثارت تصريحات منسوبة لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، حول اللقاح الصيني لوباء كورونا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحمل صورة معدلة على منصات التواصل وزيرة الصحّة المصريّة هالة زايد مع جملة منسوبة لها: "سرّ إصرارنا على اللقاح الصيني (..) أن الفيروس في الأصل صيني" على نحو يوحي بأن السلطات المصرية تتعامل بشكل غير علمي مع الجائحة، وهي صورة مفبركة.

وظهر هذا المنشور على فيسبوك وتويتر حيث جمع آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات، رغم أن الجملة التالية في التصريح المزعوم، "من أحضر العفريت هو القادر على صرفه"، من شأنها أن تثير الشكّ في إمكانية أن يكون صادراً عن جهة رسمية أو أن يكون تصريحا جادا.

ولا يمكن العثور على هذا التصريح في أي وسيلة إعلامية محلية أو عربية ذات مصداقية.

وزيرة الصحة المصرية |

سر اصرارنا على اللقاح الصيني رغم وجود لقاح امريكي والماني "هو ان الفيروس في الاصل صيني واللي حضر العفريت يعرف يصرفه" pic.twitter.com/Klux5efCww — جريدة خيطان (@KhaitanNews) December 20, 2020

وفي الآونة الأخيرة صار التعديل على صور تحمل شعارات صحف محلية وعالمية وكتابة معلومات مضللة أمرًا شائعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولا يحظى بأي تدقيق.

ولا تعتمد مصر على اللقاح الصيني فقط، حيث قال وزير المالية، محمد معيط، يوم الخميس، إن الحكومة تعاقدت لشراء 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني و30 مليون جرعة من لقاح فايزر، من دون أن يحدّد موعد تسلّمها.