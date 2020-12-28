جورج وسوف يوجه رسالة إلى جمهوره بشأن حالته الصحية... فيديو

وجه الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الاثنين، رسالة إلى كافة جمهوره ومعجبيه، بشأن حالته الصحية.

وطمأن وسوف محبيه بأنه بصحة جيدة، وأنه بخير طالما كل أحبابه كذلك، بحسب تصريحاته لمجلة "زهرة الخليج".

وتأتي تصريحات جورج وسوف قبل إحياء حفل رأس السنة في إمارة دبي الخليجية الجمعة الماضية، حيث عبر عن سعادته بتواجده هناك في تلك المناسبة الخاصة، وأشار إلى أن أهلها طيبين.

#جورج_وسوف يطمئن الجمهور على صحته وهذا ما قاله عن ألبومه الجديد خلال لقائه مع زهرة الخليج@wassouf #زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_ديسمبر2020 pic.twitter.com/yekoeZYWYx — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) December 28, 2020

وقدم جورج وسوف الشهير بـ"سلطان الطرب" في حفله بدبي، عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور كورونا بسبب الحماس، وقام الجميع بالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج "ET" بالعربي.

وطلب وسوف، من جمهور حفله العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان جورج وسوف طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.

ويعود جورج وسوف بأغنية "صاحي الليل" للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من عام، منذ أن قدم أغنية "سكت الكلام" في نيسان/ أبريل 2019، وهي كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي ​طوني سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير لبنانية أن جورج وسوف سيختتم عام 2020، بلقاء تلفزيوني سيذاع ليلة رأس السنة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن حلقة جورج وسوف ستكون استثنائية، وتحمل الكثير من المفاجآت.

ووفقا لمصادر، فقد قام الإعلامي اللبناني هشام حداد، بإجراء المقابلة مع المطرب الشهير بـ"سلطان الطرب" لصالح فضائية "لنا"، الذي قدم خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.